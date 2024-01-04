اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرية الديرس بمركز أجا بالدقهلية، فعاليات القافلة الثقافية، التي نظمتها الهيئة ، ضمن برنامج وزارة الثقافة للقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بمبادرة "حياة كريمة".
واستهلت فعاليات اليوم الختامي بعرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف سليمان، وقدمت الفرقة باقة من الأغاني منها "أكذب عليك، وبنت أكابر، عنابي، دارت الأيام، جانا الهوا".
أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء بقصائدهم منهم حسن مأمون وقصيدة "غربة المساء"، مسعد البحراوي قصيدة "أنا المصري"، أسماء عزت قصيدة "شمس الحبايب".
وقدمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، وذلك ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، في سياق خطط العدالة الثقافية.
ثقافة
قصور الثقافة تختتم فعاليات القافلة الثقافية بقرية الديرس ضمن حياة كريمة
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرية الديرس بمركز أجا بالدقهلية، فعاليات القافلة الثقافية، التي نظمتها الهيئة ، ضمن برنامج وزارة الثقافة للقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بمبادرة "حياة كريمة".