عمرو سعد ينشر صوره له بإصابات خطيرة.. ونشطاء: "حقيقى ولا تمثيل"

أثار الفنان عمرو سعد قلق جماهيره ومتابعى السوشيال ميديا، بعد نشر صوره له بإصابات خطيرة منتشرة فى كل مكان فى الوجه.

ونشر عمرو سعد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، الصوره بدون اى توضيح هل هى ضمن التحضيرات لمشهد من أحد أعماله، أم أنها حقيقية.

وإنهالت التعليقات من الجمهور ورواد السوشيال ميديا وجاءت كالتالى"طيب فهمنا ده حقيقى ولا تمثيل" ، "ألف سلامة عليك يا فنان وتقوم بالسلامة"، "إن شاء الله يطلع مشهد ومش حقيقه" ، "هو الاكشن حلو بس كده الدوبلير احلى".

يذكر أن الفنان عمرو سعد يستعد لفترة نشاط فنى من خلال التحضيرات إلى أعمال درامية، وعودة سينمائية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، درة، نور النبوى، ناهد السباعى، محمود قابيل، خالد ذكى، عارفة عبد الرسول، احمد صفوت، والإخراج ياسر سامى.