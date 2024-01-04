ياسر إبراهيم يصل معسكر المنتخب

وصل ياسر إبراهيم لاعب الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني بالعاصمة الإدارية وينضم لتدريبات المنتخب اليوم.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين ، على دعم أسامه جلال مدافع المنتخب قبل مغادرته لمعسكر الفريق بسبب الإصابة، وبالتالي خروجه من قائمة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار واستدعاء ياسر إبراهيم بدلا منه.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر ابراهيم- أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

