زراعة البحيرة: تطهير 70 % من المصارف والمساقي استعداداً لموسم الشتاء

أعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود سارى، وكيل الوزارة عن تطهير 2207 كيلو من المساقى، 1311.25 كيلو من المصارف من إجمالي مستهدف تطهيره 3024.5 كم مساقي و 1999 كم مصارف، ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة ورفع حالة التأهب والإستعداد المستمر لإستقبال موسم الشتاء والأمطار,

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أن خطة التطهير تشمل تطهير كافة الترع والمصارف ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبي المجاري المائية،حيث بلغت نسبة التطهير بمراكز المحافظة 70%.

وأكد المهندس محمود عبد المجيد هليل - مدير عام الزراعة بالبحيرة بأنه تم التشديد على سرعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية، وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول مع ضرورة البدء بالأكثر تضرراً بالإضافة إلى سرعة إرسال البيان اليومى للتطهير ،وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى والصرف والإدارة الزراعية ، وكذا الجمعيات التعاونية والمشتركة وجهاز تحسين الأراضي.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياة وإزالة المخلفات أولا ً بأول للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.