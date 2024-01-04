تأجيل محاكمة 4 سيدات بتهمة تعذيب أطفال ووضع الشطة بأماكن عفتهم بالجيزة

أجلت الدائرة ٣٢ جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رأفت، نظر محاكمة ٤ سيدات لاتهامهن بتعذيب ثلاثة أطفال ووضع الشطة بأماكن عفتهم، لجلسة ٢٣ يناير الحارى، للبت في طلب الدفاع برد هيئة المحكمة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين وهم: "آمال.ع"، أم الأطفال، "سيدة. س"، 22 سنة، فتاة جامعية، "حنان.ص"، 40 سنة، "سعاد. ط" 46 سنة، جارات المتهمة الأولى، قاموا بتعذيب الأطفال الثلاثة أبناء الأولى "مرزوق عبد النبي"، 11 سنة، وشقيقتيه سعاد، 9 سنوات، وإيمان، 4 سنوات"، وذلك بتجريدهم من ملابسهم والوصول لأماكن عفتهم بعلم والدتهم ومساعدة باقي الجيران، بحجة تأديبهم.

ووجهت لهم النيابة اتهامات بهتك عرض المجني عليهم بالقوة بأن أحكمن قبضتهن عليهما وقمن بتجريدهما من ملابسهما فكشفن عن عورتهما واستطالت أيديهن مناطق عفتهما، واحتجزوا المجني عليهم بدون أمر الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي صرح فيها القوانين واللوائح، وهدد الجناة، الأطفال بالقتل، وعذبوهم تعذيبا بدنيا بأن ألقوا بهم من علو مرارًا ووضعن في دبرهم مادة مهيجة للأعصاب "شطة".

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على ٤ متهمين منهم سيدة وابنتيها، بتهمة تعذيب طفلة تبلغ عشرة أعوام وتضع إحداهن لها "شطة وليمون وملح" في منطقة حساسة من جسدها بعد تكبيل أخرى لها.

وعثرت الأجهزة الأمنية على فيديو مسرب مدته 20 ثانية، تظهر فيه سيدتين تقيدان طفلة لشل حركتها، ويقف أمامهم بعض الأطفال، ويعتدون جميعهم عليها بالضرب ومحاولة وضع «الشطة والليمون والملح» في المناطق الحساسة.

تضمن مقطع الفيديو تجريد الطفلة من ملابسها وإيذاءها بشدة بوضع مواد حارقة في أعضائها التناسلية ثم إلقائها عارية من طابق أرضي على كمية من الرمال أسفل النافذة.