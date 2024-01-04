تعرف على بعض المناطق المتأثرة بانقطاع المياه 10 ساعات بأبو النمرس

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بخط المياه قطر ۸۰۰ مم بطريق مصر أسيوط البطيء بمنطقة أبو النمرس .

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (۱۰) ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5/1/2024 إلى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق 6/1/2024.

وتنوه محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي: أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات لسرعه الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتتحرك في الأماكن المتأثرة ويتم الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵ لتلبية احتياجاتهم فورا .