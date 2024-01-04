الإحصاء: تراجع تقدم مؤشر مصر في التغيرات المناخية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، العدد رقم (106) من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية هي:

رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية في مصر: الفرص والتحديات.

وتمكين المرأة وتباينات الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية في مصر.

اتجاهات وأنماط الطلاق في مصر خلال الفترة 2018 - 2022.

وأعلن الجهاز عن إتاحة المجلة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتباراً من 4 / 1 /2024 آملين أن تحقق هذه الدراسات الفائدة المرجوة منها.

ولفت الجهاز إلى أهداف وأهم نتائج هذه الدراسات رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية في مصر: الفرص والتحديات، وتهدف هذة الدراسة إلى دراسة إشكاليات رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية لرصد الفرص والتحديات في هذا المجال.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أنه تم تقدير عدد المهاجرين بسبب التغير المناخي في عام 2050 قد تصل إلى 250 مليون مهاجر على الأقل مليار مهاجر.

وأعلى نسبة للهجرة في تعداد 2017 كانت بسبب الزواج وبلغت (32.7٪) أما في تعداد 2006 فكانت أعلى نسبة للهجرة بسبب مرافقة آخرين (35.9٪)، وكانت أقل نسبة للهجرة بسبب الطلاق والترمل في كلا من تعدادي 2017 و2006 حيث بلغت (1.1٪ و0.6٪ ) على التوالي.

وتقدم مصر مركزا واحد فى نتائج مؤشر اداء تغير المناخ 2023 بالمقارنة بالسنة السابقة 2022 ويلاحظ تقدم ملحوظا فى المؤشرات الفرعية (التصدي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، استخدام الطاقة، سياسة المناخ) وبصفة عامة يمكن إرجاع تقدم مصر فى مؤشر تغير المناخ إلى العديد من الإنـجازات التي حققتها لتقليل انبعاثاتها من الكربون وتمويل الاستثمارات الخضراء وتشجيع المواطنين على حماية المناخ واستبدال إحلال المركبات وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن خططها.

وسجلت أعلى متوسطات لدرجات الحرارة (42، 43) درجة مئوية على التوالي عام 2021 وفي المقابل كان ارتفاع في درجات الرطوبة النسبية على محطة رصد دمياط ورشيد (البحيرة) في شهور يناير، فبراير، يوليو، أغسطس، نوفمبر حيث سجلت اعلى متوسطات للرطوبة النسبية (75٪، 74٪، 76٪، 73٪) على التوالي عام 2021.

وأضاف الجهاز أنه زادت المساحة المنزرعة بصفة عامة حيث زادت أكثر من مليون فدان من عام 2005 إلى عام 2020 وبالتالي فإن الأراضي الجديدة أيضاً في زيادة مستمرة فنجد أنها زادت من حوالي مليون وسبعمائة وثلاثون ألف فدان في عام 2005 إلى ما يقرب من ثلاثة مليون ومائة وستة ألف فدان في عام 2020.

وارتفاع حاصلات القطن بنحو 30٪ بحلول عام 2100 بسبب تأثير درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع، مما سيطيل المواسم المناسبة لزراعته، وفي الوقت نفسه ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11٪ إلى 36٪ على مدار نفس الأفق الزمني.