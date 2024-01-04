نائب محافظ البحيرة: تنفيذ 177 مشروعا بقطاع المياه والصرف باستثمارات 14.1 مليار جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه وعلى مدار عشر سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن.

تنفيذ 9306 مشروعا على أرض محافظة البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن ما تم خلال تلك الفترة وبدعم وتوجيهات الرئيس السيسي الذى يولي المحافظة اهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع شهد تنفيذ 9306 مشروعات على أرض المحافظة في كل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 6768 مشروعا بتكلفة إجمالية 78.6 مليار جنيه و2538 مشروعا جار العمل بها بتكلفة إجمالية 62.7 مليار جنيه.

تنفيذ 177 مشروعا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ عدد 177 مشروعا بإجمالي استثمارات 14.1 مليار جنيه، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة 97 مشروعا بتكلفة 6.4 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 80 مشروعا بتكلفة 7.7 مليار جنيه، بالنسبة لقطاع الصرف الصحي بلغ إجمالي المشروعات المنفذة 69 مشروعا، و73 مشروعا جار العمل به بإجمالي استثمارات 10.3 مليار جنيه، أما بالنسبة لقطاع مياه الشرب بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة 28 مشروعا، وعدد 7 مشروعات جار العمل بها، بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه.