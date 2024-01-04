تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 4 يناير 2024

سيطر الاستقرار على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات اليوم الخميس 4 يناير 2024، وفقا لآخر تحديثات عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

واستقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو” أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات اليوم الخميس 4 يناير 2024، استقرارا داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، حيث ثبت داخل البنك المركزي عند 34.02 جنيه للشراء و34.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول 34.04 جنيه للشراء، و34.30 جنيه للبيع.

وثبت الجنيه الأسترليني مقابل نظيره المصري ، بداية اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 39.02 جنيه للشراء و 39.19 جنيه للبيع.

بينما سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 36.26 جنيه للشراء و 36.41 جنيه للبيع.

كما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.73 جنيه للشراء و 21.82 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف اليوان الصينى ، فى البنك المركزي المصري عند نحو 4.31 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند نحو 8.238 جنيه للشراء، و8.251 جنيه عند البيع.

وعرض بنك التعمير والإسكان أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 4 يناير 2024 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وشهد سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم استقراراً ملحوظاً، ليسجل متوسط سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.