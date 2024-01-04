تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يناير 2024

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 4 يناير 2024.
القاهرة
صلاة الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٥١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٢:٤٨ م
صلاة المَغرب ٥:٠٧ م
صلاة العِشاء ٦:٣٠ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٥:٢٦ ص
الشروق ٦:٥٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٢:٥٢ م
صلاة المَغرب ٥:١٠ م
صلاة العِشاء ٦:٣٤ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٢:٥٦ م
صلاة المَغرب ٥:١٥ م
صلاة العِشاء ٦:٣٥ م
أسوان
صلاة الفجْر ٥:٤٠ ص
الشروق ٧:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٩ م
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٥:٤٩ م
صلاة العِشاء ٧:٠٨ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٥:١٨ ص
الشروق ٦:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٢:٥١ م
صلاة المَغرب ٥:١٠ م
صلاة العِشاء ٦:٣٢ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص
صلاة العَصر ٢:٤١ م
صلاة المَغرب ٥:٠٠ م
صلاة العِشاء ٦:٢١ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٤٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٢:٥٤ م
صلاة المَغرب ٥:١٣ م
صلاة العِشاء ٦:٣٣ م
السويس
صلاة الفجْر ٥:١٤ ص
الشروق ٦:٤٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٢:٤٣ م
صلاة المَغرب ٥:٠٢ م
صلاة العِشاء ٦:٢٥ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٥٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٢:٤٦ م
صلاة المَغرب ٥:٠٤ م
صلاة العِشاء ٦:٢٨ م
دمياط
صلاة الفجْر ٥:١٨ ص
الشروق ٦:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٢:٤٣ م
صلاة المَغرب ٥:٠٢ م
صلاة العِشاء ٦:٢٦ م
الأقصر
صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص
الشروق ٦:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٢:٥١ م
صلاة المَغرب ٥:١١ م
صلاة العِشاء ٦:٣١ م
قنا
صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص
الشروق ٦:٣٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٢:٥٠ م
صلاة المَغرب ٥:١٠ م
صلاة العِشاء ٦:٣٠ م