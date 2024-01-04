تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يناير 2024

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 4 يناير 2024.

القاهرة

صلاة الفجْر ٥:١٩ ص

الشروق ٦:٥١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٢:٤٨ م

صلاة المَغرب ٥:٠٧ م

صلاة العِشاء ٦:٣٠ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٢٦ ص

الشروق ٦:٥٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٢:٥٢ م

صلاة المَغرب ٥:١٠ م

صلاة العِشاء ٦:٣٤ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٢:٥٦ م

صلاة المَغرب ٥:١٥ م

صلاة العِشاء ٦:٣٥ م

أسوان

صلاة الفجْر ٥:٤٠ ص

الشروق ٧:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٩ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٥:٤٩ م

صلاة العِشاء ٧:٠٨ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٥:١٨ ص

الشروق ٦:٥٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٢:٥١ م

صلاة المَغرب ٥:١٠ م

صلاة العِشاء ٦:٣٢ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص

الشروق ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص

صلاة العَصر ٢:٤١ م

صلاة المَغرب ٥:٠٠ م

صلاة العِشاء ٦:٢١ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٥:١٣ ص

الشروق ٦:٤٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٢:٥٤ م

صلاة المَغرب ٥:١٣ م

صلاة العِشاء ٦:٣٣ م

السويس

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص

الشروق ٦:٤٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٢:٤٣ م

صلاة المَغرب ٥:٠٢ م

صلاة العِشاء ٦:٢٥ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٥٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٢:٤٦ م

صلاة المَغرب ٥:٠٤ م

صلاة العِشاء ٦:٢٨ م

دمياط

صلاة الفجْر ٥:١٨ ص

الشروق ٦:٥٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٢:٤٣ م

صلاة المَغرب ٥:٠٢ م

صلاة العِشاء ٦:٢٦ م

الأقصر

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٢:٥١ م

صلاة المَغرب ٥:١١ م

صلاة العِشاء ٦:٣١ م

قنا

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٢:٥٠ م

صلاة المَغرب ٥:١٠ م

صلاة العِشاء ٦:٣٠ م