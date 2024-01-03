ميقاتي يلتقي عدة قيادات عسكرية وأمنية في لبنان

عقد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعات مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

بدأت الجلسات بلقاء الرئيس ميقاتي مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، حيث تم مناقشة الأوضاع الأمنية والقضايا المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

وأجرى ميقاتي اجتماعًا مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وذلك برفقة وفد من مجلس القيادة، وكانت مناقشاتهم تتعلق بالشؤون الأمنية الداخلية.

تأتي هذه الاجتماعات بعد يوم واحد من وقوع حادثة اعتداء في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث قامت مسيرة إسرائيلية باستهداف قيادي في حركة حماس ومجموعة من مرافقيه في الضاحية الجنوبية لبيروت.