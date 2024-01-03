قبل انطلاق أمم أفريقيا 2023.. إلغاء مباراة منتخب المغرب وجامبيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلغاء مباراة منتخب المغرب الودية أمام جامبيا، ضمن استعدادات أسود الأطلس لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وأكد الاتحاد المغربي في بيان رسمي: «تم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إجراؤها ضد منتخب جامبيا وسيتم تعويضها بمباراة تحضيرية يوم 11 من شهر يناير الجاري».

وتابع البيان: «سيتوجه منتخب المغرب يوم الأحد 7 الموافق يناير 2024 إلى مدينة سان بيدرو للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، التي تحتضنها كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024».

ويشارك منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، وزامبيا.

وكان وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أعلن الخميس الماضي، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2023، وجاءت كالتالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، نايف أكرد، رومان سايس، يونس عبد الحميد، شادي رياض، عبد الكبير أبقار، محمد الشيبي.

خط الوسط: أمير ريتشاردسون، سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، سليم أملاح، بلال الخنوس، عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، أمين حارث.

وفي الهجوم: حكيم زياش، أمين عدلي، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، طارق تيسودالي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.