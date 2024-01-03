ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي ورئيس جزر القمر يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس جزر القُمر "غزالي عثماني"، تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات، في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وثيقة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تطرق أيضاً للأوضاع في القارة الأفريقية في ضوء رئاسة جزر القُمر للاتحاد الأفريقي، حيث أكد الرئيس تقدير مصر للرئاسة القُمرية للاتحاد وما شهدته من نشاط، وناقش الزعيمان جهود إحلال السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية بالقارة،  وصون وحدة وسيادة دولها، على النحو الذي يحقق المصالح العليا لشعوبها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الزعيم القارة الأفريقية