ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

قرارات مجلس الوزراء اليوم في ملفي الكهرباء وأسعار السلع.. شاهد

الكهرباء
الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خلال اجتماعه اليوم بالحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتوجيه أخلص التهاني لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد.
وفي ملف الأسعار، أكد المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، أوضح أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، ولكن دورها ينحصر في  تنظيم الأسواق.
 

الكهرباء الأسعار