قرارات مجلس الوزراء اليوم في ملفي الكهرباء وأسعار السلع.. شاهد

خلال اجتماعه اليوم بالحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتوجيه أخلص التهاني لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد.

وفي ملف الأسعار، أكد المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، أوضح أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، ولكن دورها ينحصر في تنظيم الأسواق.

