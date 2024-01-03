غانا تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي في يناير

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، تولي غانا الرئاسة الدورية للمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لشهر يناير.

وأوضح بيان المجلس أن جهود غانا خلال فترة رئاستها ستركز على إدارة التحديات السياسية في إفريقيا والتوصل لحلول للتحديات الأمنية في القارة.

وتأتي رئاسة غانا للمجلس السلم والأمن في وقت تواجه فيه إفريقيا تحديات أمنية كبيرة، حيث شهدت القارة في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الهجمات الإرهابية.

ومن المقرر أن يقدم المجلس السلم والأمن خلال شهر يناير، إحاطة حول الوضع الأمني في القارة الإفريقية، حيث سيناقش المستجدات بشأن الاتجاهات الأمنية في منطقة الساحل والحصيلة الإنسانية للهجمات الإرهابية، فضلا عن التطورات الأمنية في القارة وبؤر التوتر.

وأعرب مجلس السلم والأمن عن تقديره لجهود غانا في دعم السلام والأمن في إفريقيا، وأعرب عن ثقته في أن غانا ستساهم بشكل فعال في تعزيز السلام والأمن في القارة خلال فترة رئاستها.

وتعد غانا من الدول الإفريقية الرائدة في مجال السلام والأمن، حيث شاركت في العديد من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي.