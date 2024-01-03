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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا نوفير يترأس اجتماع مجمع كهنة شبين القناطر

كهنة شبين القناطر
كهنة شبين القناطر
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عقد مجمع كهنة شبين القناطر، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها الأب القس بيشوي رزق كاهن كنيسة الشهيد الأمير تادرس والشهيدة مارينا بالخصوص التابعة للإيبارشية عن الخدمات المقدمة من أسقفية الخدمات.

كما ألقى نيافة الأنبا نوفير كلمة أكد فيها على الاهتمام بخدمة "القلب المتسع" وخدمة الأرامل ودور الحضانات بالكنائس في تعليم الأطفال تعليمًا كنسيًّا، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

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