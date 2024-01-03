روسيا تعلن عن خسائر كبيرة لأوكرانيا في ليمان وخيرسون ودونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في ثلاثة جبهات رئيسية في شرق أوكرانيا.

وفي منطقة ليمان، قالت الوزارة إن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 40 جنديًا وسيارتين، بالإضافة إلى دائرة الهاوتزر دي ٣٠.

وفي منطقة خيرسون، أشارت الدفاع الروسية، إلى أنه تم تدمير أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات ونورل لنظام الصواريخ المضاد للطائرات BUK-M1، بالإضافة إلى نظام D-20.

وعن دونيتسك، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا خسر ما مجموعه أكثر من 310 جنديًا، بالإضافة إلى دبابة، واثنين من سيارات قتال المشاة في برادلي وثلاث مركبات قتالية مدرعة وتسع مركبات وحدة مدفعية MSTA-B ومحطة حرب إلكترونية.

وتأتي هذه الخسائر في الوقت الذي تكثف فيه القوات الروسية هجومها على شرق أوكرانيا، في محاولة للسيطرة على كامل منطقة دونباس.