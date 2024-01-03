ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعلن عن خسائر كبيرة لأوكرانيا في ليمان وخيرسون ودونيتسك

القوات الروسية
القوات الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في ثلاثة جبهات رئيسية في شرق أوكرانيا.

وفي منطقة ليمان، قالت الوزارة إن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 40 جنديًا وسيارتين، بالإضافة إلى دائرة الهاوتزر دي ٣٠.

وفي منطقة خيرسون، أشارت الدفاع الروسية، إلى أنه تم تدمير أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات ونورل لنظام الصواريخ المضاد للطائرات BUK-M1، بالإضافة إلى نظام D-20.

وعن دونيتسك، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا خسر ما مجموعه أكثر من 310 جنديًا، بالإضافة إلى دبابة، واثنين من سيارات قتال المشاة في برادلي وثلاث مركبات قتالية مدرعة وتسع مركبات وحدة مدفعية MSTA-B ومحطة حرب إلكترونية.

وتأتي هذه الخسائر في الوقت الذي تكثف فيه القوات الروسية هجومها على شرق أوكرانيا، في محاولة للسيطرة على كامل منطقة دونباس.

الدفاع الروسية أوكرانيا خسائر كبيرة القوات الروسية روسيا