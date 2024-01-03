مهاجم الزمالك ينضم لقائمة المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الأفريقية

تلقي سيف الجزيري لاعب الزمالك خبر سار، بانضمامه لقائمة المنتخب التونسي الذى سيخوض بطولة الأمم كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في كوت ديفوار شهر يناير الجاري .

جاء استدعاء الجزيري في اللحظات الأخيرة بديلا للاعب مرتضي بن وناس المحترف في تركيا الذى تعرض لظروف منعته من الانضمام للمنتخب .

ويعد منتخب تونس من المنتخبات القوية المرشحة بقوة لحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار نظرا لما يضمه من لاعبين مميزين في جميع المراكز .

سيف الجزيري هوالمهاجم الأساسي لفريق الزمالك في السنوات الماضية ويلعب بشكل أساسي مع جميع المدربين لما يمتلكه من قدرات عالية وخبرات مع المنتخب التونسي .