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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مهاجم الزمالك ينضم لقائمة المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الأفريقية

الجزيري
الجزيري
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تلقي سيف الجزيري لاعب الزمالك خبر سار، بانضمامه لقائمة المنتخب التونسي الذى سيخوض بطولة الأمم كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في كوت ديفوار شهر يناير الجاري .

جاء استدعاء الجزيري في اللحظات الأخيرة بديلا للاعب مرتضي بن وناس المحترف في تركيا الذى تعرض لظروف منعته من الانضمام للمنتخب .

ويعد منتخب تونس من المنتخبات القوية المرشحة بقوة لحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار نظرا لما يضمه من لاعبين مميزين في جميع المراكز . 

 سيف الجزيري هوالمهاجم الأساسي لفريق الزمالك في السنوات الماضية ويلعب بشكل أساسي مع جميع المدربين لما يمتلكه من قدرات عالية وخبرات مع المنتخب التونسي .

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