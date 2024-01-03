مهرحان الشارقة للشعر العربي ينطلق الإثنين المقبل

ينطلق مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته العشرين، الإثنين المقبل، بمشاركة أكثر من 70 شاعرا وناقدا وإعلاميا يمثلون الدول العربية.

تستمر فعاليات المهرجان لمدة سبعة أيام، تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبتنظيم من قِبل دائرة الثقافة في الشارقة.

يعتبر مهرجان الشارقة للشعر العربي منصة شعرية مميزة في الساحة الثقافية العربية، وذلك بفضل رعاية حاكم الشارقة، وهو فرصة لعرض قراءات شعرية متنوعة وتوقيع دواوين شعرية جديدة من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة.

كما ستقام ندوة فكرية بعنوان "تطوّر لغة الشعر العربي" يشارك فيها سبعة نقاد عرب. وسينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان حيث ستقام أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي.

وتشهد الدورة الحالية من المهرجان تكريم الشعراء العرب الذين ساهموا بإبداعاتهم الشعرية في مجلة "القوافي" خلال عام 2023. وسيتم تنظيم مسرحية بعنوان "مجلس الحيرة" من تأليف حاكم الشارقة وإنتاج مسرح الشارقة الوطني.

مهرجان الشارقة للشعر العربي يعتبر فرصة للجمهور ومحبي الشعر لاكتشاف قراءات شعرية متنوعة ومشاركة الفنانين والمثقفين العرب في مناقشات وندوات تتناول تطور اللغة الشعرية والثقافة العربية.