في عيد ميلاد لويزا السينما المصرية .. البوابة نيوز تكشف الوجه الآخر لنادية لطفي

يحل اليوم الموافق 3 يناير عيد ميلاد صاحبة النظارة السوداء، الحلوة، لويزا السينما المصرية ، الفنانة الراحلة نادية لطفي

ورغم كل الحواجز رافعين شعار ممنوع الأقتراب أو التصوير أخترقت "البوابة نيوز" كل القيود وزارت في مثل هذا اليوم النجمة الكبيرة ، للأحتفال بعيد ميلادها من داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادى وقمنا بالتصوير معها، حيث كانت تمكث به وتتلقى العلاج اللازم وقتها .

استقبلتنا لطفي أنذاك بحفاوة شديدة، وأعربت عن سعادتها الغامرة بالزيارة، باعثة رسالة لجمهورها قائلة: "جمهوري الحبيب الذي يحمل لي كل الحب والخير والعطاء، كل عام ونادية لطفي طيبة بيكو"

أثناء اللقاء رغم مرضها أكدت إنها كانت متابعة جيدة للأحداث التي كانت تمر بها مصر وكافة البلاد العربية حيث إنها مهتمة للغاية بالشأن السياسي منذ صغرها لافته الى أنه أثناء حرب 67 و73 كانت تقدم كل سبل الدعم لأسر الشهداء وتقف بجانب أسرهم وتقوم بزيارتهم في المستشفيات وأشارت الى إنها كانت تسأل علي كل زملائها الفنانين بشكل يومي ولا تتأخر لمساعدة أي فنان.

أثرت لطفي الساحة الفنية بالعديد من الأعمال السينمائية البارزة التي تظل علامة فارقة في تاريخ السينما العربية منها "النظارة السوداء" ، “ السبع بنات ” “ الناصر صلا ح الدين ” “بين القصرين ” “ الخطايا ” “للرجال فقط ” وغيرهم .