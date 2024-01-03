رئيس الوزراء يحدد أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الأخيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت إجراءات بإرجاء الزيادات في أسعار السلع حتى نهاية 2023 وننظر كيف سيتم التحرك، حيث أنه من غير الصحيح ان تستمر الدولة في الاستدانة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن المواطن المواطن يحاسب على استهلاكه من الكهرباء والكيلو وات يكلف الدولة 177 قرشًا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة كل شرائح الكهرباء أصبحت تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة.

وتابع، أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريو؛ للتحرك لتجاوز الأزمة وإنهاء المشكلة خلال سنتين وتخفيف الدعم خلالهم، مع وضع سيناريو آخر تخفيف الدعم خلال 5 سنوات.

وعن أسعار شرائح الكهرباء في عام 2024، أوضح مدبولي، أن الشريحة الأولى لأسعار الكهرباء قبل الزيادة كانت 48 قرشا للكيلو، وبعد الزيادة أصبح 58 قرشا، والشريحة الثانية قبل الزيادة كانت 58 قرش إلى 68 قرش، والشريحة الثالثة قبل الزيادة 77 قرشا وزادت إلى نحو 80 قرشا، معلقا: هذه الشرائح يمثلون 55% من الشعب المصري.

واختتم مدبولي: نتيجة هذه الزيادات تم تقليص خسائر الكهرباء لـ75 مليار جنيه، ومع ذلك الرقم كبير، وتم اتخاذ قرار أن تكون إجراءات الزيادات على مدار 5 أعوام؛ تخفيفا على المواطن.