مدبولي: من المستحيل أن تستمر الدولة في تحمل عجز الدين والاستدانة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على زيادة أسعار بعض الخدمات في بداية 2024؛ وذلك بهدف تخفيف حجم الأعباء المالية على موازنة الدولة، معلقا: «حتى لا تنفجر المشكلات الاقتصادية في وجه المصريين».

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد أوجه الإنفاق، حال تعرض موازنة الدولة لعجز مالي، مشيرا إلى أنه تم التركيز على ترشيد الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأضاف مدبولي، أن الدولة تحملت عجز الموازنة العامة، وذلك من خلال إرجاء كل الزيادات للأسعار اعتبارا للظروف الحالية، منوها: من المستحيل أن تستمر الدولة في تحمل الدين والاستدانة.

وأردف رئيس الوزراء، أن الدولة تدفع 342 مليار جنيه دعما للسلع، معلقًا:" قفزنا في حجم الدعم المقدم للمواطن من أقل من 100 مليار دولار لـ 340 مليار دولار في عامين"، موضحًا أن الدولة تقدم الدعم الخبز والسولار والبوتاجاز، والتموين والكهرباء وسلع كثيرة.

وأشار إلى أن هناك دعما يقدم لقطاع الكهرباء بقيمة 90 مليار جنيه في عام واحد بجانب دعم الصحة وأنبوبة البوتاجاز.