النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا في تسريب غاز بالمقطم

باشرت نيابة المقطم الجزئية، التحقيق في واقعة إصابة خمسة أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق في تسريب غاز داخل مسكنهم، وأمرت بالاستعلام عن حالتهم الصحية، وندب خبراء لفحص أسباب التسريب، والتحرى حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع تسريب غاز داخل شقة سكنية مساكن أطلس بالمقطم، ووجود 5 أشخاص مصابين بالاختناق بينهم أطفال، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات، تبين أن جميع المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم مستشفى الدمرداش العام لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.