ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا في تسريب غاز بالمقطم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

باشرت نيابة المقطم الجزئية، التحقيق في واقعة إصابة خمسة أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق في تسريب غاز داخل مسكنهم، وأمرت بالاستعلام عن حالتهم الصحية، وندب خبراء لفحص أسباب التسريب، والتحرى حول الواقعة.

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع تسريب غاز داخل شقة سكنية مساكن أطلس بالمقطم، ووجود 5 أشخاص مصابين بالاختناق بينهم أطفال، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقلهم إلى المستشفى. 

وبإجراء التحريات، تبين أن جميع المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم مستشفى الدمرداش العام لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

نيابة المقطم الاستعلام عن الحالة الصحية تسريب غاز المقطم الاختناق