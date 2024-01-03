سوسن بدر ورانيا يوسف ونرمين الفقي بطلات "فوبيا" لـ رؤوف عبدالعزيز

أوشك المخرج رؤوف عبدالعزيز، على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "فوبيا" المكون من ١٥ حلقة، تأليف كل من أحمد عزت، وهشام حمزة ومن إنتاج شركه إكسبرت ستوديوز.

ويفرض رؤوف عبدالعزيز، سرية شديدة على تفاصيل العمل، لكونه تجربة فريدة ومختلفة، وستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

ونشر عبر حسابه صورة كلاكيت العمل، وعلق عليها، قائلا: "مسلسل فوبيا، اعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة النجمة الكبيره سوسن بدر، والنجمة رانيا يوسف، والنجمه نرمين الفقي".

وعلى جانب آخر، انتهى رؤوف عبد العزيز مؤخرا من التحضيرات النهائية لمسلسل"سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا ومن المقرر إنطلاق تصويرة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.