مواعيد مباريات الزمالك في معسكر الإمارات

يستقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بداية عام 2024، بإقامة معسكر خارجي في دولة الإمارات، يتخلله بطولتين وديتين، الأولى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة ١٨-٢٤ يناير المقبل، والثانية بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل.

وتقام بطولة نادي الوحدة الإماراتي بمشاركة أربعة أندية "الوحدة والزمالك والاتفاق السعودي وأم صلال القطري" على ستاد آل نهيان، ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة الوحدة الإماراتي يوم ٢٠ يناير.

ويستهل الزمالك بطولة كأس دبي للتحدي، بمواجهة الرجاء المغربي يوم الجمعة 26 يناير في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر على ستاد آل مكتوم ملعب النصر بدبي، وتقام مباراة المركز الثالث والرابع الأحد 28 يناير الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر والنهائي الأحد 28 يناير الساعة 6 مساء بتوقيت مصر على ستاد آل مكتوم ملعب النصر بدبي.