توزيع لحوم على الأخوة المسيحيين ‏بقرى مركز أولاد صقر بمناسبة عيد الميلاد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ‏ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لتساهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ودفع ‏عجلة البناء والتنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

وثمن المحافظ دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدا أن تلك الجمعيات اصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الي استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأوضح سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان واحتفالاً بعيد الميلاد المجيد ومشاركة الإخوة الأقباط أعيادهم قامت الجمعية بتوزيع 500 كجم لحوم علي الأسر الأكثر إحتياجاً من الإخوة المسيحيين بقري ( بني حسن - عزبة ميخائيل - عزبة روزا ) وذلك بكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر.

وعبر الأخوة المسيحيين عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديريه التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لمساندتهم للفئات الاكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم .‏