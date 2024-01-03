تبدأ اليوم.. تعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة

انقطاع الكهرباء في ساعات الليل مشكلة كبيرة تواجه الطلاب خاصة خلال الامتحانات، مما استدعى إجراءات جديدة من وزارة الكهرباء لتعديل جداول تخفيف الاحمال للتماشي مع فترة الامتحانات.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في خطوة استباقية لضمان استمرارية توفير الطاقة الكهربائية وتقليل التأثير على الحياة اليومية خلال فترة الامتحانات الدراسية، عن جدول جديد لانقطاع الكهرباء.

ويأتي هذا الإعلان كنتيجة للتنسيق والجهود المستمرة بين الوزارتين المعنيتين بالكهرباء والبترول بهدف تحقيق الاستقرار الكهربائي خلال الفترة الحالية التي تشهد فترة امتحانات الطلاب.

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء

ويُفترض أن ينطلق التنفيذ الفعلي للجدول الجديد لانقطاع الكهرباء اعتبارًا من اليوم الأربعاء؛ إذ سيتم تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط، من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الخامسة مساءً. هذا التوقيت الجديد يعتبر تعديلًا على الجدول السابق الذي كان يشمل انقطاع الكهرباء خلال ساعات الليل.

ويُشير البيان الصادر عن وزارة الكهرباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الخدمات والتأكيد على استمرارية توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.

كما أكد المتحدث باسم الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لطلبات ومطالب المواطنين وأعضاء البرلمان لتغيير جداول انقطاع الكهرباء خلال هذه الفترة الحساسة من العام الدراسي.

وعلى الرغم من أن هذا التغيير يشكل انتقالًا هامًا في جدول الانقطاعات الكهربائية، إلا أنه يأتي بعد فترة طويلة من الاستقرار التقني في شبكات الكهرباء بالبلاد.

وتمثل هذه الخطوة جزءًا من خطة تخفيف الأحمال التي بدأت في بداية العام 2023، حيث أدى تطوير البنية التحتية للكهرباء إلى زيادة القدرات الإنتاجية والتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية.

ومن المتوقع أن يكون هذا التغيير الجديد إيجابيًا بشكل خاص للطلاب الذين يخضعون لامتحاناتهم الدراسية، مما يسمح لهم بمواصلة دراستهم دون تداعيات انقطاع الكهرباء في ساعات الليل. تبقى هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز وتحسين البنية التحتية للكهرباء في البلاد بهدف تقديم خدمات أفضل وأكثر استدامة للمواطنين.