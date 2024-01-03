بالفيديو.. عيسى زيدان: حققنا 750 ألف زيارة في الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف ‏الكبير حقق معدل زيارات ضخم للغاية في عام 2023، من خلال التشغيل التجريبي في أماكن محدودة للغاية، مثل ‏مناطق المسلة المعلقة والبهو العظيم إضافة إلى المنطقة التجارية وليس افتتاح للمتحف بالكامل.

وأضاف "زيدان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير لم يكن طوال عام 2023، ولكن في أيام وشهور قليلة من ذات العام، موضحًا أنه تم تحقيق ما يقرب من 750 ألف زائر ‏بالمتحف الكبير، وهو ما يعتبر مؤشر جيد جدًا بأن المتحف خلال المتحف الرسمي سيحقق أكثر من هذه الزيارات عند افتتاحه بشكل ‏كامل.

وتابع، أنه كان من المتوقع تحقيق المتحف الكبير لـ 5 ملايين زائر سنويا، ولكن بعد التشغيل ‏التجريبي سوف يحقق أكثر من ذلك، موضحًا أن المتحف المصري الكبير سوف يكون قبلة السياحة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأردف، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن ‏العرض التفاعلي الموجود بالمتحف يخص الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وهو يتحدث عن فصول ‏كثيرة في حياة مصر القديمة، بداية من نشأة مصر في العصور القديمة ثم الحديث عن جمال مصر ونجوم مصر المتلألاه حتى يشرق آلة الشمس الآله رع، ثم الحديث عن سحر مصر وجمالها بالألوان ويعرض كيف كان الفنان المصري القديم كان مبهرًا ورائعًا في استخدامه للألوان بالمعابد من خلال النقوش.

وأشار إلى أن العرض التفاعلي يتحدث عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وحديث كل وسائل الإعلام عن هذا الاكتشاف وصوت كارتر عندما قال إن هذا الاكتشاف هو أعظم كشف أثري في العالم، وينتهي العرض التفاعلي بكنوز الملك توت عنخ آمون مثل القناع الذهبي والتوابيت الذهبية بالإضافة إلى 5398 قطعة يتم عرضهم في نهاية العرض التفاعلي.