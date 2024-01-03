بالفيديو.. تفاصيل إنشاء أول تجمع لإيواء الكلاب الضالة بأسوان

قال الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، إن إنشاء أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة، سببه زيادة كمية الكلاب الضالة في أسوان، نظرًا للتوسع العمراني الكبير الذي حدث بالمحافظة، وهو ما أدى لنزوح الكلاب الضالة إلى داخل المدينة.

وأضاف "رمزي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه أصبح هناك حالات عقر كثيرة في أسوان نتيجة خوف الكلاب من البشر، بجانب جري الكلاب خلف السيارات أو الأطفال.

وتابع، أن مستشفى الحميات استقبل حالات كثيرة تابعة لهذا الأمر، وعقب عرض الأمر على محافظ أسوان جاء التفكير في إنشاء هذا المجمع، وبالتالي تم دراسة الفكرة.

وأردف، مدير عام الطب البيطري بأسوان، أن محافظ أسوان أوصى مجلس المدينة بتحديد مكان لنتمكن من الاحتفاظ فيه بالكلاب الضالة، وتم الوصول لمكان مناسب على مساحة تقريبًا 2500 متر مربع، وبدء طرح الموضوع، موضحًا أن مسؤولي الإسكان اجتمعوا مع الأطباء من الطب البيطري، وتم الاتفاق لتقسيم المكان إلى نصفين، الأول: الحفاظ على الخيول، والنصف الآخر الحفاظ على الكلاب الضالة.