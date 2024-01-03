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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عواقب مدمرة.. "اليونيفيل" تحذر من التصعيد بعد اغتيال صالح العاروري

صالح العاروري
صالح العاروري
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أعربت القوات الأممية في لبنان "اليونيفيل" عن قلقها العميق بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري، بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء.

وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس أرديل، إنهم يشعرون بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وناشدت أرديل، تواصل جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثّوا على ضبط النفس.

وشنت إسرائيل ضربة على الضاحية الجنوبية في لبنان، أمس الثلاثاء، أسفرت عن اغتيال صالح العاروري، بالإضافة إلى مقتل القائدين في كتائب عز الدين القسام "الجناح العسكري لحماس" سمير فندي "أبو عامر"، وعزام الأقرع "أبو عمار"، وأربعة أشخاص آخرين.

 

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