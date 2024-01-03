رئيس قصور الثقافة يواصل جولاته بالمحافظات لتطوير وتفعيل عدد من المشروعات

يواصل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمر بسيوني، جولاته بالمحافظات لمناقشة تطوير عدد من المشروعات بكل محافظة، وذلك في إطار خطة تطوير المواقع الثقافية بالمحافظات وتفعيل دورها كمنارات ثقافية، التى بدأت بزيارة محافظة سوهاج، ثم زيارة وفد من المجلس الأعلى للثقافة بالمنيا، وكانت آخر جولاته أمس الثلاثاء بحسب بيان الهيئة العامة لقصور الثقافة في محافظة بني سويف مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وقد أكد المحافظ خلال الزيارة على أهمية دور قصور وبيوت الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، ورفع الوعي القومي للمواطنين، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول وتعزز الانتماء والولاء للوطن، معربا عن تقديره لجهود وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة في هذا الشأن.

وبحث المحافظ مع رئيس الهيئة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قصر ثقافة شرق النيل، وتم الاتفاق على تسريع وتيرة العمل بالمشروع وتذليل المعوقات كافة لدخوله الخدمة، بالإضافة إلى بحث بعض المتطلبات اللازمة لتطوير قصر الثقافة الحالي، فضلا عن دعم وتطوير بيوت الثقافة على مستوى المراكز والمدن، إلى جانب تطوير الممشى السياحي لكورنيش النيل ومنطقة هرم ميدوم واللتان استضافتا كثيرا من الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة وقوافلها الثقافية والمسرح المتنقل.

كما كانت هناك زيارة لرئيس قصور الثقافة مطلع سبتمبر الماضي مع محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي ناقشا خلالها آخر مستجدات مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج المقام على مساحة 3600 م2 والذي يتكون من مبنيين رئيسين، مبنى القصر والمسرح على مساحة 1300م2، ويضم بالدور الأرضي قاعة المسرح الرئيسية وتحتوي على 524 كرسيا بالإضافة لملحقاتها، والمعرض وقاعة كبار الزوار، ثم الدور الأول ويضم عددا من القاعات منها الفنون الشعبية والموسيقى العربية ونادي تكنولوجيا المعلومات، والدور الثاني ويحتوي على قاعة متعددة الأغراض ومكتبة، كما تفقد مبنى قصر ثقافة الطفل وفرع الثقافة، ويتكون دور أرضي يحتوي على مكتبة الطفل ونادي تكنولوجيا الطفل والمرسم والدور الأول والثاني ويحتوي على غرف إدارية خاصة بالفرع.

قال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيوني، إن هذه الزيارات تأتي ضمن برنامج ميداني ينفذ بتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لمتابعة مواقع الهيئة بالمحافظات وتفعيل دورها لتؤدي خدماتها لأبناء الوطن، وتفعيل أنشطة ومشروعات الثقافة على أرض المحافظة، ومؤكدا أن الهيئة لا تدخر جهدا في دعم جهود المحافظة في الشأن الثقافي.

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