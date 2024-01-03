منتخب مصر يواصل اليوم استعداداته لأمم أفريقيا.. الجبلاية ترسل القائمة النهائية للفراعنة لـ"الكاف"

يواصل اليوم الأربعاء، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي فيتوريا، استعداداته على ملعب العاصمة الإدارية تمهيدا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية والمقامة لتي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

يشارك في مران اليوم 26 لاعبا وهم: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي، وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني، ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا. وحضر مران منتخب مصر حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا لتمثيل منتخب مصر الأول في بطولة الأمم الأفريقية، للاتحاد الأفريقي، على أن يحدد فيها قائمة الـ34 لاعبا الأساسيين، والأربعة لاعبين في القائمة الاحتياطية.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى .

وتضم القائمة ايضا في خط الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة، وفي الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.