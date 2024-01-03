أوكرانيا: مقتل 5 وإصابة العشرات جراء قصف روسي على كييف وخاركيف

قال أوليكسي كوليبا نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 130 شخصًا أخر على الأقل، كما تضررت أكثر من 250 منشأة مدينة في البلاد إثر الهجمات الصاروخية الروسية واسعة النطاق التي وقعت.

وحسب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لأوليكسي كوليبا، أوردته وكالة الأنباء "يوكراينفورم"، فقد "تداعيات الهجوم الروسي الصباحي على أوكرانيا قد جرى التعامل معها، فيما يتم تقديم المساعدة اللازمة لجميع الضحايا".

وأوضحت الوكالة الأوكرانية أن السلطات المعنية في أوكرانيا تواصل مساعدة سكان المباني التي تضررت نتيجة القصف الروسي في مدينتي كييف وخاركيف، كما تعمل اللجان المعنية على تسجيل حجم الدمار. وفي منطقة خاركيف، ألحق الهجوم أضرارًا بـ 55 مبنى سكنيًا، وتم تحطيم أكثر من 2000 نافذة في الشقق وحوالي 700 نافذة في الأماكن العامة.

وفي منطقة كييف، تضرر 11 مبنى سكنيًا و16 منزلًا خاصًا، كما تسببت الضربات الصاروخية في المنطقة في انقطاع الكهرباء عما يقرب من 200 ألف شخص. وانقطعت الكهرباء كذلك عنما يقرب من 260 ألف مستهلك في كييف بسبب القصف نفسه.