بنك التنمية الصناعية IDB يطلق خدمة الإنترنت البنكى

أعلن بنك التنمية الصناعية IDB اليوم الثلاثاء، عن أطلاق خدمة الإنترنت البنكي، والتي تتيح لعملاء البنك من الأفراد والشركات التمتع بمجموعة كبيرة من المميزات.

وتتمثل أبرز هذه المميزات، في إمكانية التحويل بين حسابات نفس العميل وبذات عملة الحساب، طلب دفتر شيكات، سداد مستحقات بطاقة الإئتمان، إلغاء طلب دفتر شيكات، إعادة طلب إصدار دفتر شيكات.

كما تتيح الخدمة، إنشاء اعتماد مستندي ”استيراد “، إنشاء خطاب ضمان، استعلام عام عن الحساب، استعلام عن ملخص الحساب، استعلام عن الحدود المستخدمة، استعلام عن المعاملات المنفذة على الحساب، وتفاصيل الحساب، والشيكات تحت التحصيل.

وتوفر خدمة الإنترنت البنكي للعملاء، إمكانية الاستعلام عن الوديعة، والاستعلام عن تفاصيل القرض، استعلام وعرض طلبات الاعتمادات المستندية، استعلام عن اعتماد مستندي “استيراد”، استعلام عن مستندات تحصيل قائمة “تصدير”.

وتتيح الخدمة ايضا الاستعلام عن مستندات تحصيل قائمة “استيراد”، استعلام عن ورود حصيلة تصدير، استعلام عن خطاب ضمان قائم، استعلام عن سعر الصرف، اضافة إلى رسائل عامة من البنك "تنبيهات".

وستساعد جميع هذه الوظائف عملاء التجزئة والشركات على تغطية إحتياجاتهم من خلال وسيلة مركزية وإلكترونية تضمن التعاملات بسهولة وسرعة وأمان.