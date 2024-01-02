وزير النقل يكشف نسب الخصم في تذاكر المترو لـ اشتراكات الطلاب وكبار السن

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عام بمراحله على جميع الخطوط وصلت نسبة الخصم لـ 61 %.

وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من حق من هم فوق الـ70 عاما الحصول على تذاكر مجانية مدى الحياة.

وأكد أن وزارة النقل تحصل على دعم من الدولة من أجل الطلاب وذوي الهمم وأسر الشهداء والمصابين وكبار السن.

وأشار الوزير الى أنه تم تطبيق زيادة بقيمة 2 جنيه على أسعار تذاكر المسافات القصيرة فقط على جميع الخطوط في حين لا توجد أي زيادات في باقي التذاكر

وأوضح أن اشتراكات الطلاب يدفعون 5 % فقط من قيمة التذكرة والباقي تدفعها وزارة المالية، موضحا أن الموظف حصل على خصم في تذاكر المترو، واشتراكات ذوي الهمم يدفعون 2 % من قيمة التذكرة ويدفع 5 % من غير اشتراك.