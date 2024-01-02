هشام حطب يتخلَّف عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية

تخلف هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الموقوف، عن جلسة الاستماع التي حددها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والتي كان مقررًا لها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس أن اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للائحة، أرسلت خطابا إلى هشام حطب تخطره بموعد جلسة استماع يوم الثلاثاء 2 يناير، كما تم تحديد موعد بديل يوم السبت المقبل 6 يناير الجاري، وذلك في حالة تعذر حضوره جلسة اليوم.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية، أنه من المنتظر أن تقوم اللجنة بالاستماع إلى أقوال هشام حطب في جلسة الاستماع، وردوده على مسألة سحب الثقة منه، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة المكونة من 28 اتحادًا أولمبيًا، والتي تم تحديدها يوم 13 يناير الجاري، لحسم سحب الثقة منه بشكل نهائي.

ويترأس لجنة الاستماع الدكتور هيثم علي المستشار القانوني للجنة الأولمبية، وعضوية كل من المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، والنائبة آية مدني عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن اللاعبين وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية، فضلًا عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.