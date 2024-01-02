اقرأ غدا في "البوابة".. صفعة جديدة لنتنياهو.. المحكمة العليا الصهيونية ترفض قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 3 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أزمة ميناء بربرة.. الصومال تستدعي سفيرها في إثيوبيا للتشاور

إسرائيل تغتال القيادي الحمساوي صالح العاروري بطائرة مُسيّرة في لبنان

صفعة جديدة لنتنياهو.. المحكمة العليا الصهيونية ترفض قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل

النيران الصديقة تفتك بجيش الاحتلال في غزة

تركيا تعتقل 33 شخصا بتهمة التجسس لصالح الموساد

اختراق جديد.. تايوان ترصد بالونين صينيين فوق الجزيرة

أزمة جديدة.. 30 ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزي خلال 2023

حلم المصريين.. المنتخب الوطني يستعد لـ "الكان" في "العاصمة الإدارية"