ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. صفعة جديدة لنتنياهو.. المحكمة العليا الصهيونية ترفض قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 3 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أزمة ميناء بربرة.. الصومال تستدعي سفيرها في إثيوبيا للتشاور
إسرائيل تغتال القيادي الحمساوي صالح العاروري بطائرة مُسيّرة في لبنان
صفعة جديدة لنتنياهو.. المحكمة العليا الصهيونية ترفض قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل
النيران الصديقة تفتك بجيش الاحتلال في غزة
تركيا تعتقل 33 شخصا بتهمة التجسس لصالح الموساد
اختراق جديد.. تايوان ترصد بالونين صينيين فوق الجزيرة
أزمة جديدة.. 30 ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزي خلال 2023
حلم المصريين.. المنتخب الوطني يستعد لـ "الكان" في "العاصمة الإدارية"

إسرائيل تركيا غزة