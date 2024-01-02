ضبط سيارة محملة بأسطوانات الغاز لبيعها لأحد مصانع الطوب بكوم حمادة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كوم حمادة.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل محملة بعدد 97 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كيلو قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لبيعها لأحد مصانع الطوب، حيث تم إعداد كمين لها وتمكنت الحملة من ضبطها والتحفظ علي الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.