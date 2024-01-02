الذهب يرتفع 20 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بمقدار 20 جنيه في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.



وصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 3160 جنيها للبيع و 3190 جنيها للشراء و عيار 14 الأقل قيمة نحو 2107 جنيهات للبيع و 2127 جنيها للشراء.



وسجل سعر عيار 18 نحو 2709 جنيهات للبيع و 2734 جنيها للشراء و عيار 24 الأغلى قيمة نحو 3611 جنيه للبيع 3646 جنيه للشراء .



بلغ سعر أوقية الذهب نحو 112.315 ألف جنيه للبيع و 113.4 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 25.3 ألف جنيه للبيع و 25.52 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 3.611 مليون جنيه للبيع و 3.7 مليون جنيه للشراء.

