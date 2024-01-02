استمرار رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ

تشهد الإسكندرية موجة طقس سيئة خلال الأيام الحالية تزامناً مع نوة عيد الميلاد، حيث تتساقط الأمطار المتوسطة إلى شديدة على أوقات متفرقة طوال اليوم، وفي هذا السياق شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار في رفع درجة الاستعداد القصوي داخل المحافظة.

وأكد على التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أي حالات طارئة أو تداعيات للنوة الحالية، وتأثيرها على جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة؛ حيث تنتشر سيارات رفع المياه لتفادي تجمع مياه الأمطار، وعدم إصابة حركة المرور بالشلل.

كما شدد الشريف على تواجد رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين لمتابعة حالة الشوارع، والعمل على رصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وعلى صعيد أخر نفذت جميع الأجهزة التنفيذية مجموعة من الجولات الميدانية صباح اليوم في الساعات الأولى من الفجر من أجل متابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول، الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.