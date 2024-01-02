بالفيديو.. متحدث التعليم بفلسطين: 90% من مدارس قطاع غزة تعرضت للأضرار

قال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن قطاع التعليم هو أحد أكثر القطاعات المستهدفة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مقولة استهداف الحجر والبشر تنطبق على القطاع التعليمي.

وأضاف "الخضور" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 600 ألف طالب محرومون من التعليم والالتحاق بمدارسهم منذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، ويتوزعون على مدارس وكالة الغوث والحكومة، موضحًا أن هناك أكثر من 278 مدرسة من أصل 307 مدرسة حكومية في غزة.

وتابع، أن هناك حوالي 90 % من المدارس تعرضت للأضرار في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، موضحًا أن هناك 4150 شهيدًا من الطلاب بالضفة الغربية وقطاع غزة، و220 شهيدًا من الكادر التعليمي، بجانب وجود حوالي 8 آلاف طالب جريح منهم أكثر من 1000 طالب، أصبحوا من ذوي الإعاقة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأردف، ، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن الوضع بشأن قطاع التعليم هو الأصعب جراء الاستهدافات الإسرائيلية وأضرار بالمدارس، ونتواصل مع المنظمات الإغاثية والجهات الدولية لدعم الطلاب الفلسطينيين، كما أن هناك اجتماعات مع اليونيسف واليونسكو ومنظمات أممية بشأن دعم قطاع التعليم.