لقاء استراتيجي بين تنظيم الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث الأمن السيبراني وتطوير القدرات

استقبل المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوفد المرافق لها في مقر الجهاز

تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التكامل وتعزيز سبل التعاون بين الجهاز والأكاديمية.

تمحورت المناقشات حول تعزيز التعاون في مجالات التدريب المشترك والاستشارات الخاصة بالأمن السيبراني. تم التأكيد على أهمية الاستفادة من خبرات وتخصصات الجهاز في هذا المجال، وكذلك البحث في سبل تطوير معاهد الاتصالات اللاسلكية.

كما تم التطرق إلى مجالات التشارك في التدريب على المستوى الإفريقي، حيث تم استعراض إمكانيات تدريب الوفود الإفريقية في المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات، الذي تم اعتماده كمركز تدريب شريك من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات على مستوى العالم.

بحث اللقاء أيضًا حول مواضيع أطر التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والأمن المعلوماتي. يأتي هذا اللقاء كخطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهاز والأكاديمية لتعزيز القدرات وتحقيق التطور في مجال الاتصالات والأمن السيبراني.