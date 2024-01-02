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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطلين متهمين بسرقة مبلغ مالى بالجيزة للمحاكمة

ارشيفية
ارشيفية
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أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة"، إلى المحاكمة لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة مركز شرطة كرداسة.


تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا  يفيد بقيامه بترك مبلغ مالي داخل سيارته واثناء عودته فوجي بسرقته باسلوب  كسر الزجاج 
وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين   "لهما معلومات جنائية") قام  بإرتكاب واقعة السرقة حال توقف السيارة إمام إحدى الشركات بدائرة مركز شرطة كرداسة بأسلوب "كسر الزجاج الخلفى"
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة

احالة عاطلين متهمين بسرقة مبلغ مالى سيارة للمحاكمة سرقة مبلغ مالى