44.2 ألف طالب يؤدون الامتحانات بـ18 كلية ومعهدا بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية العمل على اتخاذ كافة الإجراءات، التي توفر مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات.

وجاء ذلك أثناء جولة رئيس جامعة قناة السويس داخل اللجان الامتحانية بالكليات.

هذا وقد أوضح الدكتور ناصر مندور في بيان له حول سير العملية الامتحانية أن 44 ألفا و 213 طالبا يؤدون الامتحانات النظرية بالجامعة داخل 18 كلية،بواقع 20ألفا و778 طالبا ، و23 ألفا و 435 طالبة داخل 18 كلية خلال الفترة من 2 يناير وحتى 24 يناير.

وخلال الجولة - تفقد الدكتور ناصر مندور، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اللجان الامتحانية لكليات الزراعة والعلوم .

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يؤدي الامتحانات بكلية الزراعة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، 506 طلاب وطالبات بالفرقة الأولى في الفترة الصباحية بمادة اقتصاد عام.

أما في كلية العلوم فقد كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة مها فريد عميد كلية العلوم،

حيث يؤدي 450 طالبا وطالبة الامتحانات ببرامج الكيمياء والكيمياء الحيوية، والجيولوجيا، والجيوفيزياء، والبترول والمياه، والفيزياء والرياضيات.

وقام "مندور" باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات،ومستوى الأسئلة، مشيراً إلى أن الهدوء الذي يسود اللجان يرجع لتواجد القيادات الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد علي أي استفسارات .

يُذكر أن الامتحانات تجرى اليوم في كليات التربية الرياضية، المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، العلاج الطبيعي، الألسن، طب الأسنان ، السياحة والفنادق، التجارة، التربية ، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التمريض، العلوم، الآداب، الزراعة، المعهد الفني.

كما واصل الدكتور محمد عبد النعيم جولته متفقدا اللجان الخاصة بكليتي الألسن والآداب والعلوم الإنسانية، مشيرًا إلى أنه تم استقبال حالة مرضية واحدة بكلية التربية، لافتًا إلى جاهزية العيادات الطبية إلى استقبال أي حالات طارئة والتعامل معها بشكل سريع.