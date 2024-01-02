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الثلاثاء 02 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"اتحاد الكرة" يؤكد: السوبر المصري بنفس الطريقة لمدة 4 سنوات

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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‎قال مسئولو اتحاد الكرة، إن بطولة كأس السوبر المصرى ستقام بشكلها الجديد وبمشاركة 4 فرق لمدة 4 سنوات مقبلة، مؤكدين أنه لا نية للعودة إلى النظام القديم كما يتردد مؤخرا.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم العمل على تحديد مواعيد نسخة بطولة السوبر المقبل والتي ستساعد على الحضور الجماهيرى بشكل أكبر فى المباريات، خاصة وأن بطولة السوبر الأخيرة التى أقيمت مؤخرا بالإمارات مرت بأزمة ضيق الوقت فى ظل ارتباط النادى الأهلى بالعديد من البطولات الدولية هذا الموسم.

وكان النادي الأهلي قد فاز بنسخة السوبر المصري الأخيرة والتي أقيمت من أيام قليلة بالإمارات.

اتحاد الكرة السوبر المصري