ننشر إنجازات مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2023 في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

حيث شهد مركز ومدينة بلبيس عددا من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف شوارع المدينة ببلاط الإنترلوك بتكلفة 15 مليون جنيه، فضلا عن رصف عدد من الشوارع الداخلية بالمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه، وإنشاء مجمع الخدمات بتكلفة 16 مليون جنيه وإنشاء نقطة الإنقاذ النهري بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتوصيل مرافق للمدارس المنشأة حديثاً بتكلفة 600 ألف جنيه، وتركيب وحدة انذار مبكر برئاسة المركز بتكلفة 50 ألف جنيه، واستكمال رصف شوارع المدينة ببلاط الانترلوك 19 مليون جنيه.

وجار تنفيذ أعمال رصف عدد من شوارع المدينة بتكلفة 10 ملايين جنيه وإنشاء الدور الثاني بمبنى الحملة الميكانيكية بتكلفة مليون جنيه ورفع كفاءة الإنارة بطريق بلبيس – العاشر بتكلفة 6 ملايين جنيه ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمي بالمركز بتكلفة مليون جنيه ورفع كفاءة منظومة النظافة بتكلفة مليون ونصف جنيه.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خارج الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز للعام المالي الحالي حيث تم إحلال وتجديد 100 متر من مصرف بلبيس ورصف شارع الطيران بتكلفة 3 ملايين جنيه ورد الشيء لأصله شارع خلف المحكمة القديمة بتكلفة 2 مليون جنيه وتجميل ميدان محطة بلبيس بتكلفة 2 مليون جنيه.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس من شن 489 حملة إشغال خلال العام بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة، وتحرير 559 محضر إشغالات " برئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة كما تم ازاله 276 إشغال متنوع خلال عام بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة كما تمت تحرير 45 محضر ضد أصحاب الإعلانات المخالفة و ترخيص 1397 إعلان وإزالة 565 إعلان غير مرخص خلال العام ويتم رفع حوالى 300 طن قمامة ومخلفات صلبة يومياً بإجمالي 108 آلاف طن على مدار العام .

ولسرعة حل شكاوى المواطنين، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس باستقبال 962 شكوى من المواطنين وتم الرد عليهم بنسبة إنجاز 99% .