رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء: 365 طائرة دولية لغزة منذ بداية العدوان

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء إن أجمالي طائرات المساعدات الفلسطينية التي أستقبلها مطار العريش الدولي حتي اليوم ومنذ العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي قد بلغ 365 طائرة مساعدات فلسطينية .

وأوضح أنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوا عبر مطار العريش بشمال سيناء فى 12 أكتوبر 2023، وقام المتطوعون من شباب الهلال الاحمر بالعريش بتفريغ حمولات هذه الطائرات وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

واضاف زايد ان المنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة.

وتابع : " أما الدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا، كينيا، المانيا، الارجنتين، سنغافورا، امريكا، كازاخستان.

وشهد المطار خلال الساعات الماضية استقبال 3 طائرات قادمة من قطر والسعودية نقلت شحنات من المواد الاغاثية والخيام والغذائية والأدوية، ليصل اجمالى كميات المساعدات لنحو 11 ألف طنًا من المساعدات المتنوعة.