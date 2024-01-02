إنفوجراف| الزراعة في كل مصر.. تعرف على أنشطة المديريات خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٦ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٦ ديسمبر وحتى ١ يناير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلتين بيطريتين بنواحي العياط والوراق، وتم الرش والتجريع وتقديم العلاج لعدد 2893 رأس ماشية وتم عقد ندوة إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 4 أطنان و968 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 136 ألفا و610 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة إرشادية حول النخيل، حيث تناولت الندوة الأمراض التي تصيب النخيل وخصوصاً سوسة النخيل وطرق المقاومة والعلاج.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات والحقول الإرشادية بجميع المراكز للاطمئنان على الزراعات الشتوية وخاصة القمح وتوعية المزارعين بضرورة إزالة الحشائش واكتشاف أي إصابات حشرية والرش بالمبيدات الموصى بها من قبل الوزارة، كما تم إزالة عدد (12) حالة تعد على الأراضي الزراعية، والمرور على 41 محل أعلاف، و45 مركز تجميع، وعلى 6 مصانع أعلاف، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفرالشيخ، قافلة بيطرية بقرية الصافية مركز دسوق، لخدمة المربيين بالمجان.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جامعة الزقازيق قافلة بيطرية مجانية بمركز أبو حماد وقد تم رش ٢٥٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ٢٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وتم عمل مسح تناسلي بالكشف بالسونار، كما تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لتوعية المربيمن، كما تم تحصين 578 ألفا و653 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 11711 رأس ماشية بالأسواق والقرى، كما وصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على الزراعات، وفحصها، كما تم إزالة 12 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، والمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحديقة الحيوان وتم رش ٢٥ نخلة ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لمتابعة الزراعات الشتوية بجنوب بورسعيد، كما تم عقد ندوة إرشادية لمزارعي القمح، كذلك تم عقد مدرسة حقلية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، كما قامت لجنة المكافحة بالمرور لمتابعة تنفيذ خطة المكافحة الحقلية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الشتوية، خاصة البطاطس والقمح، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية لضبط العمل بها ومراجعة أرصدة الأسمدة وإجراءات الصرف للمزارعين.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لعرض ما تم إنجازه من أعمال خلال الأسبوع الماضي، كما تم المشاركة في مبادرة حياة كريمة و١٠٠مليون شجرة والتي تم تنفيذها بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين، كما تم مواصلة متابعة توفير الأسمدة للمزارعين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير قافلتين بيطريتين بمركزي سنورس وطامية، حيث تم علاج حوالي ١٧١٣ رأس ماشية ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز بالمجان.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، الاجتماع الشهري لمديري الادارات الزراعية والتعاونية لمناقشة أهم المستجدات من أعمال، كما تم المرور الميداني على الحقول للاطمئنان على الزراعات الشتوية وتقديم كافة الإرشادات والتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة، كما قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بزيارة مجزر مدينة سمالوط العمومي وإعطاء التوجيهات والتعليمات اللازمة لتقديم الخدمة البيطرية الوقائية بأفضل أداء ومراعاة النظافة العامة للمجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 270 ألف رأس ماشية على مدار شهر ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.

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