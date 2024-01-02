الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني للنشء تحت شعار «بناء الجيل»

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني للنشء بالمحافظة تحت شعار «بناء جيل»، بمركز شباب مدينة العريش بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأوضح إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو رفع وعي وثقافة ومهارات النشء من مختلف أنحاء المحافظة وتعزيز قدراتهم تمهيدا لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية وهى تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر، تدريب وتأهيل مجموعة على المهارات القيادية ليشكلوا مجموعة تثقيف الأقران، تنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية فى المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع.

حقوق الطفل

وأشار الدكتور عبد الكريم الشاعر من جامعة العريش، إلى حقوق الطفل، وإنجازات الدولة المصرية والحفاظ على القيم المصرية وذلك من خلال بناء الجانب المعرفي وبناء القدرات والمهارات ثم تغيير السلوك من أجل خلق الوعي والمواطن، والعمل على تنمية وعي النشء والشباب بضرورة المشاركة المجتمعية في شتى القضايا والمجالات، بالإضافة لدور النشء في خدمة الفرد والمجتمع.

كما ناقشت الدكتورة صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بجامعة كفرالشيخ، أهمية الرياضة في بناء شخصية النشء، ورؤية مصر 2030.

حضر اللقاء عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، وأسامة سالم ورأفت حمدي مشرفي الإدارة .