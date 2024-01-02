والدة عشيق سيدة بدار السلام: "كنت مع حفيدتي بالمستشفى وروحت البيت لقيته مات"

استمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة، المجني عليه، في واقعة ضبط شخص لزوجته مع عشيقها، وقتله في منطقة دار السلام.

وقالت الأم في أقوالها: إنها كنت برفقة حفيدتها لمدة ثلاثة أيام قبل الواقعة في مستشفى الأمل بشبرا كمرافق لها لظروف مرضية، حتى وصلها مكالمة من نجلها، يدعى "مصطفى"، طلب منها العودة للمنزل بسبب مشكلة مع أشرف المجني عليه، فعادت إلى البيت وفور وصولها، وجدت تجمع من الجيران أمام البيت، وأخبرها نجلها أن شقيقه توفي في شقة بالدور الثالث لدى "أسماء"، زوجة المتهم.

وقال المتهم في اعترافاته: إنه اكتشف خيانة زوجته بعدما أخبرته شقيقته بذلك، كما أكد له عدد من والجيران عدة مرات، وبمواجهته لزوجته أقرت بأنها على علاقة عاطفية مع شاب من نفس المنطقة، فطلب منها محادثته واستدراجه للشقة.

ويوم الواقعة اتصلت الزوجة الخائنة، بالمجني عليه ورتبت معه لقاء، فتخفى المتهم داخل الشقة، وكان ذلك بحضور شقيقته وصديقتها ليستقبله وغلق الباب عند دخوله.

وتابع المتهم: “فور دخول العشيق للمنزل صرخ متعديًا عليه بسكين”، قائلا: "ألحقوني مراتي بتخوني وأنا بأخذ حقي" وانهال عليه بالطعنات حتى سقط المجني عليه جثة هامدة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطبيب الشرعي، لبيان تعاطيه للمخدرات، وحجز متهمين آخرين على ذمة التحريات.

وكانت قد أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتحفظ على سلاح الجريمة.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب يدعى أشرف "بائع خضار" مصاب بجروح طعنية أدت للوفاة.